Ещё
Китай начал обучать переводчиков непальского языка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай начал обучать переводчиков непальского языка 

ИА Синьхуа 26 минут назад
Пекин, 18 апреля /Синьхуа/ — Главное государственное управление по делам прессы и издательства КНР организовало курс подготовки переводчиков непальского языка в Пекине.
Учебная программа предназначена, главным образом, для непальских издателей, журналистов и студентов, обучающихся в Китае. Курс также могут пройти редакторы китайских издательств и люди, чья профессиональная деятельность связана с непальским языком, совершенно бесплатно.
В рамках программы студенты познакомятся с историей культурных обменов между Китаем и Непалом, китайскими традициями и культурой, культурой Южной Азии, а также посетят некоторые пекинские издательства.
Курс является частью проекта по подготовке переводчиков мало распространенных азиатских языков, нацеленного на продвижение обменов и сотрудничества между Китаем и странами вдоль «Пояса и пути».
В рамках двух предыдущих курсов было подготовлено более 60 переводчиков мьянманского и тайского языков. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
МВФ сохранил прогноз роста мировой экономики, но предупредил об опасности торгового конфликта ЕБРР и ЗКФ инвестируют 88 млн долл для завершения реабилитации Кайраккумской ГЭС в Таджикистане К сделкам по китайским фьючерсам на железную руду с 4 мая официально будут привлекаться зарубежные участники
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кобзона похоронят рядом с матерью213
Самолетам США разрешили летать над Россией111
В России готовят сюрприз для безработных179
Запущенный рогаткой украинский дрон полетел над Крымом49
Роскомнадзор разрешил гражданам пользоваться Telegram83
Видео
00:33
Запущенный рогаткой украинский дрон полетел над Крымом
Оружие
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение