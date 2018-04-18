Китай начал обучать переводчиков непальского языка

Пекин, 18 апреля / Синьхуа / — Главное государственное управление по делам прессы и издательства КНР организовало курс подготовки переводчиков непальского языка в Пекине.

Учебная программа предназначена, главным образом, для непальских издателей, журналистов и студентов, обучающихся в Китае. Курс также могут пройти редакторы китайских издательств и люди, чья профессиональная деятельность связана с непальским языком, совершенно бесплатно.

В рамках программы студенты познакомятся с историей культурных обменов между Китаем и Непалом , китайскими традициями и культурой, культурой Южной Азии, а также посетят некоторые пекинские издательства.

Курс является частью проекта по подготовке переводчиков мало распространенных азиатских языков, нацеленного на продвижение обменов и сотрудничества между Китаем и странами вдоль «Пояса и пути».

В рамках двух предыдущих курсов было подготовлено более 60 переводчиков мьянманского и тайского языков. -0-