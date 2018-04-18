Бразилия обвинила Евросоюз в развязывании торговой войны

Заявление министра связано с тем, что ЕС в ближайшие дни намерен ввести запрет на импорт мяса курицы одного из крупнейших мировых производителей этого вида продукции — бразильского концерна BRF.

Европа планирует ограничить ввоз этой продукции под предлогом несоответствия санитарным нормам.

Бразилии данный шаг расценивают как санкции и слабо аргументированную попытку введения коммерческого эмбарго.

Магги, вернувшийся на прошлой неделе из Брюсселя , где находился с рабочей поездкой как раз для того, чтобы обсудить эти вопросы с европейскими коллегами, заявил, что ЕС намеренно подтасовывает факты.

"Этот вопрос однозначно лежит в плоскости торговой войны. Сначала мы видели заявления Соединенных Штатов о том, что «Америка прежде всего» (лозунг избирательной кампании Доналда Трампа — «America first» — прим. ред.), но теперь мы сталкиваемся еще и с понятием «Европа прежде всего». Это все ведет к крайне сложной ситуации для участников мирового рынка", — заявил министр.

Бразильский чиновник также обвинил ЕС в сознательной маскировке своих сугубо коммерческих интересов «надуманными вопросами несоответствия бразильской продукции санитарным нормам».

"Нет никаких свидетельств, в том числе документально подтвержденных, о санитарных проблемах в поставляемой продукции. Действия Евросоюза — это ни что иное, как предлог для установления коммерческих барьеров. У нас не остается другого выхода, мы будем обращаться с соответствующим запросом в ВТО ", — отметил Магги.

Как стало известно позже, Бразильская ассоциация производителей животного белка уже подписала контракт с крупной адвокатской конторой для защиты своих интересов в ВТО.

Ситуация с вводом ограничений со стороны ЕС для местных производителей представляется крайне опасной, ведь Бразилия является крупнейшим поставщиком мяса курицы на мировой рынок. По данным Минсельхоза страны, только за 2017 год экспорт этой продукции принес прибыль, превышающую 7 миллиардов долларов. На долю Евросоюза за тот же период приходится более 435 миллионов долларов.