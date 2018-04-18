Ещё
Монстрацию намерены провести в Иркутске 1 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Монстрацию намерены провести в Иркутске 1 мая 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Впустить в «абсурдный мир» немного «творчества и безумия» намерены участники Монстрации — художественной акции в виде демонстрации с лозунгами и транспарантами не политического и не социального содержания.
Монстрация была придумана в Новосибирске в 2004 году, как альтернатива майской демонстрации. В Иркутске акция состоится 1 мая, организаторы обозначили сбор в 14.00 на ул. Карла Маркса на площади у барельефа с текстом Интернационала. О том, согласована ли акция с городской администрацией, не сообщается.
Темой Монстрации станут мемы. Участникам предлагают изготовить лозунги, содержание которых должно быть абсурдным и иметь исключительно цель самовыражения. Например, предлагаются такие варианты: «Кусай клещей!», «Вся власть — воображению!», «Я не хотел, меня заставили!», «Остолбеней!» и тому подобное. Подробнее с вариантами можно ознакомиться в группе мероприятия.
Как Монстрация проходила в 2017 году в Новосибирске
АиФ Иркутск: последние новости
Самым богатым депутатом Госдумы от Приангарья снова стал Иосиф Кобзон Байкальский пушной аукцион объявляет о приеме соболя Глава ФСИН Приангарья Анатолий Киланов ушел в отставку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кобзона похоронят рядом с матерью213
Самолетам США разрешили летать над Россией111
В России готовят сюрприз для безработных179
Запущенный рогаткой украинский дрон полетел над Крымом49
Роскомнадзор разрешил гражданам пользоваться Telegram83
Видео
00:33
Запущенный рогаткой украинский дрон полетел над Крымом
Оружие
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение