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Таварес может получить от «Айлендерс» контракт на 100 млн долларов за 8 лет
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Таварес может получить от «Айлендерс» контракт на 100 млн долларов за 8 лет 

Чемпионат.com 1 час назад
«Нью-Йорк Айлендерс» может предложить нападающему Джону Таваресу 8-летний контракт на 100 миллионов долларов (12,6 миллиона в год), сообщает в своём «твиттере» журналист Артур Стэйпл. «Островитяне» являются единственным клубом в НХЛ, который может подписать договор с игроком на 8 лет. В том случае, если Таварес решит сменить клуб, то сможет рассчитывать лишь на 7-летний контракт с максимальной суммой 88 миллионов долларов. На игрока претендуют «Сан-Хосе Шаркс» и «Вегас Голден Найтс».
В регулярном чемпионате в сезоне–2017/18 Таварес в 82 матчах набрал 84 (37+47) очка при показателе полезности "-12" и 26 минутах штрафного времени.
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