Ещё
Два сотрудника Chevron арестованы в Венесуэле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Два сотрудника Chevron арестованы в Венесуэле 

Прайм 31 минуту назад
МЕХИКО, 17 апр /ПРАЙМ/. Два сотрудника американской нефтяной компании Chevron арестованы в Венесуэле на фоне многочисленных арестов сотрудников государственной PDVSA по подозрению в коррупции, сообщило агентство Bloomberg. Это первый арест сотрудников иностранной энергокомпании, о котором стало известно.
"Мы связались с местными властями для того, чтобы узнать, в чем их обвиняют, и обеспечить безопасность этих сотрудников", — заявила Chevron. Компания сообщила, что ее юристы делают все возможное для того, чтобы задержанных выпустили как можно скорее. Гражданами какой страны они являются, неизвестно.
Chevron работает в Венесуэле с 1920-х годов, в 2017 году компания добывала в стране 52 тысячи баррелей и 15 миллионов кубических футов газа в сутки.
Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также массовых протестов против политики президента Николаса Мадуро.
Прайм: последние новости
МВФ повысил прогноз цен на нефть на 2018 год Финансы спели романсы, - Павел Пахомов,руководитель учебного центра Санкт-Петербургской биржи Московская биржа запустила торги ETF на индекс РТС и российские еврооблигации
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России готовят сюрприз для безработных62
Племянница Скрипаля внесла ясность по делу в Солсбери100
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой212
Аваков доложил США о плане по возврату Крыма225
Кобзон выбрал место на кладбище169
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение