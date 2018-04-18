Два сотрудника Chevron арестованы в Венесуэле

"Мы связались с местными властями для того, чтобы узнать, в чем их обвиняют, и обеспечить безопасность этих сотрудников", — заявила Chevron. Компания сообщила, что ее юристы делают все возможное для того, чтобы задержанных выпустили как можно скорее. Гражданами какой страны они являются, неизвестно.

Chevron работает в Венесуэле с 1920-х годов, в 2017 году компания добывала в стране 52 тысячи баррелей и 15 миллионов кубических футов газа в сутки.