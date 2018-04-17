Акция «На работе на велосипеде» пройдет 18 мая

Традиционно к акции присоединятся многие городские кафе и магазины, которые будут предоставлять скидки велосипедистам на свои товары и услуги.

акции

— показать, что, вопреки существующим стереотипам, велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой в Москве Подмосковье . Столичный велопрокат в этот день сделает скидку на суточный абонемент — вместо 150 рублей, всего 120. Также, будет увеличено время бесплатного пользования велосипедом с 30 до 60 минут, а жители Подмосковья смогут бесплатно провести в электричке и городском транспорте своего двухколёсного друга.

18 мая с 8 до 11 утра в Москве будут

организованы

«энергетические точки», где каждый сможет получить вкусные угощения и сувениры. Адреса точек будут отмечены на карте.

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

Сообщение Акция «На работе на велосипеде» пройдет 18 мая появились сначала на Москва Меняется.