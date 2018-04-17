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Акция «На работе на велосипеде» пройдет 18 мая
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Акция «На работе на велосипеде» пройдет 18 мая 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Традиционно к акции присоединятся многие городские кафе и магазины, которые будут предоставлять скидки велосипедистам на свои товары и услуги.
акции
— показать, что, вопреки существующим стереотипам, велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой в Москве и Подмосковье. Столичный велопрокат в этот день сделает скидку на суточный абонемент — вместо 150 рублей, всего 120. Также, будет увеличено время бесплатного пользования велосипедом с 30 до 60 минут, а жители Подмосковья смогут бесплатно провести в электричке и городском транспорте своего двухколёсного друга.
18 мая с 8 до 11 утра в Москве будут
организованы
«энергетические точки», где каждый сможет получить вкусные угощения и сувениры. Адреса точек будут отмечены на карте.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
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