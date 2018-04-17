ОБЗОР: Рынок акций РФ вырос на позитивных корпоративных отчетах

МОСКВА , 17 апр /ПРАЙМ/, Елена Лыкова . Рынок акций РФ вырос по основным индексам на позитивных корпоративных отчетах и на фоне смягчения внешнего геополитического негатива.

Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 2,22% — до 2263,85 пункта, индекс РТС — на 3,35%, до 1121,48 пункта, следует из данных Московской биржи

Курс доллара расчетами «завтра» к 21.10 мск рос на 49 копеек — до 61,66 рубля, курс евро — на 50 копеек — до 76,22 рубля.

Июньский фьючерс марки Brent снижался на 0,07% — до 71,37 доллара за баррель, следует из данных торгов.

Бумаги в составе индексов поддержал идущий сезон квартальных отчетов и спад геополитических рисков как относительно тенденции развития сирийского конфликта, так и негативного влияния на корпоративный сектор со стороны торговый войн, отмечает аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин . Российские бумаги активно выкупали с фундаментально привлекательных уровней на фоне корпоративных событий и сообщений СМИ относительно решения Трампа повременить с новыми санкциями, добавляет он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

"Бумаги Сбербанка во вторник активно восстановились в цене после вчерашнего провала. Примерно то же происходило и в акциях "Норникеля" , которые заметно ослабли вчера и неплохо отыгрались сегодня. В ряде «голубых фишек» на отечественной площадке происходит подобное, и тенденции сохраняются в силе, пока велики внешние риски и вероятность быстрого выхода иностранных инвесторов из позиций по ликвидным бумагам", — комментирует Анна Бодрова из «Альпари».

Среди лидеров роста — акции ЧТПЗ (12,76%), бумаги Сбербанка (префы поднялись на 5,33%, обыкновенные акции — на 8,04%), акции " Распадской " (5,15%), ГДР En+ (4,66%), обыкновенные акции "Россетей" (4,56%), префы "Мечела" (4,53%), а также акции "Мегафона" (4,33%), ММК (3,41%) и акции «Норникеля» (3,32%).

Среди лидеров падения — акции "Уралкалия" (-5,25%), префы "Татнефти" (-3,87%), акции ПИКа (-1,85%).

"Обращает на себя внимание снижение акций «Уралкалия». Бумаги достигли промежуточной цели роста на уровне 124,5 рубля, после чего попали в область технической коррекции. Откат от локальных максимумов может увести котировки ценной бумаги в область 116,5 рубля, откуда рынок сможет продолжать покупать, если позволит внешняя конъюнктура", — замечает Бодрова.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Завтра Британия и ЕС отчитаются по индексу потребительских цен. Вечером выйдут традиционные для среды запасы сырой нефти и избыточные запасы в Кушинге. Россия опубликует данные по индексу цен производителей, объемам розничных продаж и уровню безработицы. Квартальные отчеты представят Alcoa , American Express, Morgan Stanley и Textron", — напоминает Коренев из «Финама».

Индекс Мосбиржи остается в широком коридоре 2130-2195 пунктов, перспективы двинуться значительно выше 2200 пунктов мало, полагает Бодрова из «Альпари». Индекс РТС скорректировался достаточным образом, теперь нужно стабилизироваться выше 1110 пунктов, считает она.