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Качественная работа — залог низкой арендной ставки
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Качественная работа — залог низкой арендной ставки 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Восстановить одно из старинных зданий Москвы, чтобы взять его в аренду почти на полвека по льготной ставке «рубль за квадратный метр». Заманчивое предложение для инвесторов.
За шесть лет существования программы инвесторы подключились к спасению 20 памятников архитектуры. Из них 12 уже восстановлены.
Это и знаменитый дом с кариатидами в Печатниковом переулке, и городские усадьбы, построенные в XVIII–XIX веках, и Померанцевая оранжерея Екатерининского дворца в Лефортове. В планах на этот год, уточнили в Мосгорнаследии, — закончить реставрационные работы на двух объектах и включить в программу еще шести старинных зданий. По правилам, все они будут выставлены на аукцион.
— Стоимость аренды исторического здания изначально рассчитывается по среднерыночным показателям, — рассказали в Департаменте по конкурентной политике. — Как показывает практика, желающих поучаствовать в торгах много, поэтому иногда первоначальная сумма вырастает в семь-восемь раз.
Договор заключается на 49 лет. При этом первые пять, помимо аренды, сумма которой определена на торгах, инвесторы оплачивают научную реставрацию здания. Если не уложиться в срок, то город вправе найти другого арендатора. Так что в интересах самого инвестора завершить работы как можно раньше. Тем более что льготная ставка — рубль за квадратный метр — начинает действовать только после того, как зданию вернут исторический облик.
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