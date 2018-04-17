Качественная работа — залог низкой арендной ставки

Восстановить одно из старинных зданий Москвы , чтобы взять его в аренду почти на полвека по льготной ставке «рубль за квадратный метр». Заманчивое предложение для инвесторов.

За шесть лет существования программы инвесторы подключились к спасению 20 памятников архитектуры. Из них 12 уже восстановлены.

Это и знаменитый дом с кариатидами в Печатниковом переулке, и городские усадьбы, построенные в XVIII–XIX веках, и Померанцевая оранжерея Екатерининского дворца в Лефортове. В планах на этот год, уточнили в Мосгорнаследии, — закончить реставрационные работы на двух объектах и включить в программу еще шести старинных зданий. По правилам, все они будут выставлены на аукцион.

— Стоимость аренды исторического здания изначально рассчитывается по среднерыночным показателям, — рассказали в Департаменте по конкурентной политике. — Как показывает практика, желающих поучаствовать в торгах много, поэтому иногда первоначальная сумма вырастает в семь-восемь раз.

Договор заключается на 49 лет. При этом первые пять, помимо аренды, сумма которой определена на торгах, инвесторы оплачивают научную реставрацию здания. Если не уложиться в срок, то город вправе найти другого арендатора. Так что в интересах самого инвестора завершить работы как можно раньше. Тем более что льготная ставка — рубль за квадратный метр — начинает действовать только после того, как зданию вернут исторический облик.