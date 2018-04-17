Litecoin Private: от Litecoin отделилась новая криптовалюта

Почти на самой заре существования от Bitcoin отделился форк Litecoin. Своего идейного вдохновителя эта криптовалюта так и не переплюнула, однако в самый низ рейтингов она тоже не скатилась. На настоящее время Litecoin продолжает успешно существовать, занимая пятое место по капитализации. Уступает Litecoin только Bitcoin Cash, Ripple, Ethereum и Bitcoin. Двадцать первого апреля в сети Litecoin произойдет очередной форк и в мире станет на одну криптовалюту больше. Называется новая крипта Litecoin Private.

Рождение новых форков в последнее время проходит крайне вяло. Публика настолько привыкла к криптовалютам, которых в мире насчитывается уже более тысячи, что каждый раз бросать в воздух чепчики и восторженно хлопать в ладоши ей попросту надоело. Разве что за форком или новой криптовалютой стоят слишком уже известные личности или команды — так, например, было с токеном Павла Дурова

Имена создателей Litecoin Private не на слуху. Следовательно, ждать, затаив дыхание, выхода форка 21 апреля никто не будет: все пройдет тихо, мирно, по-семейному. Разработчики этой крипты обещают увеличить скорость транзакций так, чтобы она не превышала пяти секунд, добавит анонимности при помощи технологии zkSNARKs, а также внедрить безопасные анонимные смарт-контракты. Новый форк напоминает аналогичный продукт в сети Bitcoin, создатели которого обещали примерно то же самое, что сейчас обещают разработчики Litecoin Private.