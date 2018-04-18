Криптовалюта Litecoin дорожает после добавления на корейскую биржу

Биткоин в среду утром торгуется возле отметки в 7,9 тысячи долларов, при этом Litecoin дорожает после новостей о том, что криптовалюта добавлена на корейскую биржу Korbit, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 9.23 мск биткоин дешевел на 1,13% — до 7,94 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 1,36%, до 7,922 тысячи долларов, на Binance — на 0,66%, до 7,926 тысячи долларов.

Основные альтернативные криптовалюты торгуются разнонаправленно: Ethereum дешевел на 0,1%, до 507,56 доллара, Ripple — дорожал на 0,62%, до 0,67 доллара, Bitcoin Cash — на 1,08%, до 771,44 доллара, Litecoin рос в цене на 3,54%, до 135,66 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 327,43 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 41% всего рынка криптовалют.

Согласно сообщению корейской биржи Korbit, Litecoin был добавлен на нее в среду, 18 апреля. «Это чудесно, что одна из старейших бирж Кореи теперь будет поддерживать Litecoin», — написал основатель монеты Чарли Ли (Charlie Lee) днем ранее в Twitter.

"Действительно, это важное событие для Litecoin. Приход на новую биржу означает дополнительную ликвидность для монеты. Часто на фоне первичного листинга на биржах стоимость коинов вырастала в разы. «Лайт» — «старая» монета, поэтому рост не такой уж большой", — прокомментировал РИА Новости директор по инвестициям международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Мансур Гусейнов

Биткоин при этом по-прежнему торгуется вблизи отметки в 8 тысяч долларов. «Вместо штурма уровня 8,4-8,5 тысячи долларов мы увидели круговую оборону на уровне 8 тысяч долларов. Рубеж многократно переходил под контроль „быков“ и „медведей“, но временная остановка негатива с международного фондового рынка привела к зеленым трендам котировок биткоина выше 8,1 тысячи долларов», — прокомментировал профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов.