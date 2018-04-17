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Поклонники Илона Маска собрали ему денег на новый диван
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Поклонники Илона Маска собрали ему денег на новый диван 

Вести.Ru 1 час назад
Фанаты Илона Маска запустили интернет-кампанию по сбору денег на новый диван для знаменитого бизнесмена. Это произошло после того, как в интервью телеканалу CBS основатель SpaceX посетовал на неудобную мебель, на которой ему приходится спать на фабрике Tesla в Фримонте.
Маск рассказал, что часто ночует прямо на заводе, чтобы контролировать процесс сборки автомобилей.
"Мой диван настолько неудобный, что приходится спать на полу", — пожаловался предприниматель.
Поклонники деятельности Маска прониклись к нему жалостью и решили собрать тысячу долларов на новый диван. В настоящий момент сумма пожертвований уже превысила эту отметку. Авторы кампании говорят, если бизнесмен не примет их подарок, эти деньги отдадут на благотворительность.
Состояние самого Маска оценивается в 20 миллиардов долларов.
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