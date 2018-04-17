Цена унции может достичь 1400 долларов 

«Отреагировали и мировые биржи. Золото подорожало на 15 долларов (1346 долларов за тройскую унцию). Безусловно, скачок котировок связан с ростом геополитической напряженности, но не только, — считает Алексей Вязовский, вице-президент „Золотого монетного дома“. — Инвесторы продолжают выходить из рынка криптовалют. Бум этих экзотических активов прошел, ажиотаж спал. Цены на самые популярные криптовалюты, например биткоин, уже длительное время стоят в боковом тренде и не вызывают прежнего интереса.
Золото традиционно находится под влиянием ожиданий инвесторов относительно денежно-кредитной политики Федерального резерва США. Последние цифры по безработице в Штатах оказались весьма плохими. „Это вновь вызвало дискуссии относительного того, что ФРС не будет повышать процентные ставки столь быстрыми темпами, как это было ранее, а это позитивный фактор для драгоценных металлов“, — говорит Вязовский.
По прогнозам аналитиков, уже к концу лета цена унции может достигнуть 1400 долларов, а в случае эскалации конфликта вокруг Сирии и 1500 долларов не предел. Рублевые же цены будут еще зависеть от ситуации вокруг национальной валюты. Пока представляется возможным увидеть отметку 3000 рублей за грамм уже к концу весны, полагает эксперт.
В структуре спроса на драгметаллы на первом месте — золотые инвестиционные монеты (по ним в отличие от слитков не берется НДС). „Их массово покупает население, обеспокоенное обесценением денег. Впрочем, в самых массовых позициях появились новинки 2018 года. Это золотые монеты, начеканенные московским и санкт-петербургским монетными дворами к чемпионату мира по футболу 2018 года. Коллекционеры ожидают, что зарубежные болельщики, которые приедут в Россию, устроят ажиотаж вокруг новинок, а это вызовет дефицит и как следствие — скачок цен“, — резюмирует Вязовский.