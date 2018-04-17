Топ-20 грузовых хабов зафиксировали увеличение объёмов на 6,8% в 2017 году

Как сообщает новостной портал AVIAV, объем грузовых перевозок в 20 самых загруженных аэропортах мира в 2017 году вырос на 6,8 процентов, а Гонконг снова стал грузовым хабом номер один с результатом в более чем 5 миллионов тонн обработанных грузов, что на 9,4 проц. больше, чем в прошлом году.

Международный совет аэропортов (ACI) сообщил, что 20 крупнейших грузовых хабов обработали в прошлом году 51 млн тонн, что составляет 43 проц. мировых объемов авиаперевозок, однако предупредил об угрозе неопределенности со стороны «протекционистских настроений».

Торговая ассоциация аэропортов мира сообщила, что пассажиропоток в 20 самых загруженных аэропортах мира в 2017 году вырос на 5,2 проц., составив почти 1,5 миллиарда человек, что составляет 17 проц. от мирового объема пассажиропотока.

По объёмам обработанных грузов ниже Гонконга расположились аэропорты в Шанхае (PVG), Чикаго (ORD) и Дохе (DOH), каждый из которых переживает двузначный рост на 11,2 проц., 12,6 проц. и 15,0 проц. соответственно, сообщил ACI.

Ассоциация добавила, что рост объемов грузооборота отражает глобальную тенденцию «укрепления торговли, электронной коммерции и фактора надежности».

Как добавил представитель ACI: «С 2017 года и до нынешнего дня воздушные грузы переживают оживление во многих аэропортах мира. Даже с неопределенностью относительно угрозы торговых войн и роста протекционистских настроений во всем мире, деловая уверенность оставалась сильной благодаря наращиванию запасов и увеличению экспортных заказов в 2017 году.

»Укрепление экономики в США , а также рост мирового промышленного производства и сильный доллар США в последние годы способствовали росту рынка грузовых авиаперевозок».

Представитель ACI продолжил: «Ключевые воздушные грузовые хабы, такие как Чикаго — О'Хара (ORD), выросли на 12,6 проц. в 2017 году.

»Данный аэропорт, который значительно расширил свои грузовые авиаперевозки, расположен в центре, географически обслуживая региональное производство в рамках интермодальной транспортной сети.

«Аэропорт также выиграл от международной торговли с Китаем и другими азиатскими странами. Объем международных грузоперевозок в Чикаго — О'Хара увеличились на 12,2 проц. в 2017 году ».

Анжела Гиттенс, генеральный директор ACI World, сказала: «Рост объемов грузовых перевозок и количество пассажиров во многих аэропортах мира свидетельствует о повышенном доверии к бизнесу и потребителю, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

»Аэропорты мира по-прежнему являются жизненно важным звеном в качестве эффекта экономического множителя, который предоставляет авиация, и роль, которую она играет как средство глобальной торговли, растет».

«Универсальный доступ к платформам онлайн-торговли и электронной коммерции представляет собой конкурентное давление на традиционные розничные магазины на определенных рынках, однако огромный рост электронной коммерции подпитывает воздушную грузовую часть бизнеса аэропорта. Благодаря чему увеличилась глобальная активность, особенно на таких крупных рынках, как Китай и США ».

Гиттенс продолжила: «Угроза неопределенности в отношении торговой политики между крупными экономиками появился в то самое время, когда глобальная торговля и наша индустрия процветают. Так, например, важным элементом активизации международных пассажирских перевозок и увеличения объемов международных грузовых перевозок является трансграничная связь».

«Связь между людьми, бизнесом и местами по-прежнему играет первостепенную роль для авиационного сектора, несмотря на недавние угрозы о либерализации рынка в некоторых крупных экономиках».