HNA подписывает Меморандум о взаимопонимании с Temasek для изучения партнерских отношений в области авиации и логистики

Как пишет информационный портал AVIAV, китайская группа компаний HNA Group подписала Меморандум о взаимопонимании (MoU) с инвестиционной компанией Singapore International расположенной в Сингапуре , чтобы «изучить возможности в области авиации, логистики и инфраструктуры аэропортов».

Чиа Сон Хви, президент и главный операционный директор Temasek, сказал: «Temasek является долгосрочным коммерческим инвестором. Мы стремимся исследовать инвестиции, которые поддерживают долгосрочные тенденции для лучшего, умного и объединённого мира завтрашнего дня.

»Этот меморандум о взаимопонимании между HNA и Temasek отражает интерес наших двух организаций к изучению общих деловых интересов и реализации возможностей для совместной работы. В частности, возможностей в области авиации, международных перевозках и связанных с ними смежных отраслях, которые отражают растущие потребности в более высоких доходах и более объединённом мире ».

Адам Тан, исполнительный директор HNA Group, сказал: «HNA Group — международная компания, ориентированная на туризм, логистику и финансовые услуги со значительными операциями по всему миру. Мы очень рассчитываем на взаимовыгодные возможности с Temasek.

»Наш бизнес может извлечь выгоду из инвестиционного опыта Temasek, и в равной степени Temasek может извлечь выгоду из нашего опыта в области авиации и логистики не только в Китае , но и во всем мире».

Китайская группа компаний HNA Group, которая инвестировала в несколько логистических активов, сталкивается с серьёзными проблемами после огромного роста расходов, который оставил компанию в долгах и опасениях в отношении её структуры собственности.

Глобальный наземный обработчик Swissport Group, чей текущий единственный акционер — HNA Group, вынужден запустить процесс первичного публичного размещения (IPO) и выставить часть своих акций на Швейцарской бирже SIX.

HNA Group, которая также имеет значительные доли в немецком аэропорту Хана и авиакомпании Suparna Airlines, которая ранее была известна как Yangtze River Airlines, как ожидается, сохранит долгосрочный стратегический пакет акций после первичного публичного размещения Swissport.

В январе этого года Kuehne + Nagel (K + N) объявила, что объединилась с Temasek, чтобы инвестировать в технологические стартап-фирмы, которые разрабатывают продукты для логистики и операций с цепочками поставок.

Обширный глобальный портфель Temasek включает в себя мажоритарные пакеты акций Singapore Airlines и группы портов Сингапура PSA.