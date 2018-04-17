Состояние растерянности

И доллар и евро ежедневно растут. Вместе с ними увеличивается и стоимость туров в Европу, Африку, Азию. Если вы едете во Францию и путевка, к примеру, стоит тысячу евро, то вчера вы должны были отдать за нее 75 тысяч рублей, а сегодня уже 78. И непонятно, что будет завтра, отдадите ли вы 80 тысяч или еще больше. Плюс с собой нужно тоже взять какую-то сумму.

Конечно, эти скачки сказываются на спросе, он падает. И дело даже не в том, что валюта выросла на рубль или два, а в том, что люди просто не знают, как себя вести. Ждать ли им уменьшения курса, отказываться ли совсем от поездки или скорее бежать покупать тот или иной тур. Сами туристические компании цены не поднимают. Наоборот, стараются их уменьшать, чтобы удержать своих клиентов. Но люди напряжены, особенно те, кто поедет не сейчас, а через месяц или два. Незнание того, что будет дальше с курсом, в какой-то момент останавливает человека, собиравшегося воспользоваться услугами туроператора. К нам также стало приходить меньше заявок. Объем продаж падает. Те, кто купил путевки по акции раннего бронирования и частично оплатил их, стремятся поскорее внести оставшиеся суммы. Они понимают, что чем дальше, тем в итоге дороже может стать их отдых. Такие вещи характерны в кризис. Сложно сказать, стабилизируется ли как-то ситуация в ближайшее время или нет. Мы все смотрим телевизор, каких-то объективных причин для таких скачков валюты просто нет. Если бы нефть обрушилась, это было бы понятно. Но все это политика.

Люди, планировавшие отдых, переживают. Возможно, им придется сделать отпуск менее затратным. Поехать не в Европу, а куда-то по просторам нашей Родины. Возможностей тут, конечно, много. Какое-то перераспределение в сторону внутреннего туризма наверняка произойдет. Но качество у нас оставляет желать лучшего. А если качество будет достойным, сравнимым с заграничным, то и стоить это будет ничуть не меньше. В нашей фирме в основном экскурсионные туры по Золотому кольцу, в Крым

Цены на них у нас остались прежние, хотя я знаю, что некоторые операторы, видя увеличившийся спрос, искусственно повышают цены. Хотя повода для этого нет. На самом деле российские туристы вряд ли начнут отказываться от поездок заграницу. Если ситуация с курсом валют не придет в норму, россияне просто начнут сокращать продолжительность поездки, выбирать отели более экономичной категории, поджимать себя в чем-то, но не отказываться от зарубежных туров совсем.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Причин для паники нет Колонка руководителя Центра изучения проблем устойчивого развития территорий Юрийя Щеголькова

Говорить о долгосрочных прогнозах пока рано. Если последует еще пара-тройка таких ударов, то операторам и отельерам придется менять стратегию для российского рынка. Скачки доллара — явление само по себе не очень приятное. Но надо учесть, что скачок пошел и туда, и обратно, то есть у нас есть надежда, что больших изменений курса не произойдет (далее…).