Причин для паники нет

После скачка курса доллара, несмотря на легкую панику среди туристов, основные игроки рынка заверили: глобально цены на путевки не изменятся. Говорить о долгосрочных прогнозах пока рано. Если последует еще пара-тройка таких ударов, то операторам и отельерам придется менять стратегию для российского рынка.

Скачки доллара — явление само по себе не очень приятное. Но надо учесть, что скачок пошел и туда, и обратно, то есть у нас есть надежда, что больших изменений курса не произойдет. Первыми в ситуации некоторой неопределенности оказались те, кто запланировал выезды за рубеж на майские праздники. В числе таких и мои студенты. Они считали стоимость дороги и гостиницы по одному курсу, а он теперь другой. Повздыхали, но, пересчитав, все равно решили ехать.

К счастью, в целом паники на туристическом рынке нет. Даже в профессиональных сообществах в соцсетях не последовало какого-то всплеска обсуждений негативного характера. Так как туризм сегодня очень востребован у наших граждан, о нем думают, на отдых откладывают деньги заранее. Кто-то сразу делает сбережения в валюте. В принципе, если человеку очень хочется поехать на теплое море за границу, он точно поедет. Если есть фанаты отдыха в Турции , которые понимают, что пока, к сожалению, большинство российских отелей еще не достигло такого же уровня сервиса, то они поедут туда в любом случае. Опять же, если мы говорим о массовых сегментах и организованных турах, то здесь контракты были заключены задолго до начала колебаний курсов валют, еще в феврале-марте. Мы видим, что туроператоры на ходу пересчитывают стоимость туров, меняют ценники. Но это пока не бьет по настроениям. Тем более экономически ситуация в России сейчас стабильнее, чем в прошлые годы, и запас прочности больше. Поэтому Центробанк , я уверен, сможет удержать курс.