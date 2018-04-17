Товаров из Сирии будет больше

Заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Евгений Дридзе рассказал о состоянии торговых взаимоотношений между Москвой и Сирией

— Безусловно, что своего пика экономические связи московских предприятий и Сирии достигали в советский период. Из Сирии поставлялись сухофрукты, орехи, цитрусовые и многое другое. В настоящее время в связи с известной всем ситуацией в этой стране, практически полным уничтожением промышленности и инфраструктуры поставки товаров из Сирии носят разовый и эпизодический характер.

По его словам, современный уровень торгово-экономических связей Москвы и Сирии не сравним с довоенным периодом.

— В 2017 году наметилась небольшая позитивная динамика восстановления товарооборота. Московская двусторонняя торговля с Сирией в 2017 году выросла в 1,7 раза по сравнению с 2016 годом. Этот показатель обусловлен прежде всего увеличением поставок отечественных злаков на сирийских рынок. Со своей стороны, Сирия поставляет в Москву цитрусовые, фрукты, орехи и восточные пряности. Мы заинтересованы в дальнейшем восстановлении стабильных экономических связей между московскими и сирийскими предприятиями.