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Из-за падения рубля в России резко повысился спрос на кошек
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Из-за падения рубля в России резко повысился спрос на кошек 

Ридус 1 час назад
Россияне стали чаще заводить домашних животных, в частности кошек. Такой бум объясняется высоким курсом валют.
Пик продаж был зафиксирован 9 и 10 апреля, когда и произошло резкое падение рубля. Количество сделок в эти дни возросло почти в четыре раза по сравнению с 3 апреля, приводит газета «Известия» сообщение сервиса бесплатных объявлений «Юла».
Наибольшей популярностью пользуются шотландские породы, которые составляют более 40% от общего числа продаж. Второе место занимают британские породы (26%), а тройку лидеров замыкают мейн-куны (8,2%).
Четвертым в топ-5 оказался канадский сфинкс, цена на которого выросла на 35%. На пятой позиции расположился донской сфинкс, подорожавший на 5%.
Такая тенденция может являться «неосознанной попыткой восстановить утраченное чувство контроля за своей жизнью», высказала свое мнение изданию психолог Марина Гладышева.
По ее словам, обычный человек не может повлиять на динамику курса валют, и в шоковой ситуации у него мало рычагов для управления своими сбережениями и инвестициями. Взяв на себя заботу о существе, которое от него зависит, он может избавиться от чувства беспомощности, считает эксперт.
Падение рубля произошло на фоне новых санкций в отношении России, связанных с сообщениями о химической атаке в Сирии.
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