Уикенд 21-22 апреля в Белгороде: «Библионочь», «Симфо-рок», «Вечер комедий»

Библионочь

В этом году Белгород присоединится к Всероссийской акции «Библионочь-2018». Праздничные мероприятия пройдут на трёх городских площадках. О том, где провести «Библионочь», читайте в материале «АиФ-Черноземье»

Что: акция

Где: библиотеки города

Когда: 21 апреля

Вечер комедий

Театр «Молоко» проведёт благотворительный спектакль «Вечер комедий» по мотивам произведений русских писателей. Все собранные средства пойдут обществу помощи животных «Преданность». Вход бесплатный. Необходимо заранее заказать пригласительные билеты по телефону: 8 (904) 092-85-53.

Что: благотворительный спектакль

Где: конференц-зал Белгородской государственной универсальной научной библиотеки

Когда: 22 апреля в 18.00 Экологический субботник

Белгородцев приглашают на городской экологический субботник. Чтобы поучаствовать в нём, нужно уточнить место и время уборки в своей управляющей компании или в отделе охраны окружающей среды. Ещё можно прийти в 10 часов утра на уборку общественных зон.

Что: субботник

Где: Архиерейская роща или Центральный городской пляж

Когда: 21 апреля в 10.00 Симфо-рок Рок-хиты AC/DC, Nirvana, Scorpions, Deep Purple исполнит симфонический оркестр филармонии под руководством дирижера Дмитрия Филатова

Что: концерт

Где: Большой зал Белгородской филармонии

Когда: 22 апреля в 19.00 Мастер-класс по оригами

В рамках музейно-образовательного проекта «Искусство из бумаги» белгородцев научат делать оригами. Запись на мастер-класс заканчивается за один день до мероприятия.

Что: мастер-класс

Где: музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление»

Когда: 21 апреля в 11.00 и 15.00 Гастроли Кировского театра кукол

Спектакль «Ищи ветра в поле» покажет в Белгороде Кировский театр имени А. Н. Афанасьева. Эта пьеса написана в лучших традициях народных и пушкинских сказок и является продолжением истории про «Курочку Рябу».

Что: спектакль

Где: Белгородский театр кукол

Когда: 21 апреля в 11.00 и 13.00 Автоквест

Чтобы поучаст вовать в квесте, необходимо на своём автомобиле приехать к месту сбора, получить задания с зашифрованными местами в городе или окрестностях, разгадать их, получить игровой код и новое задание. Всего их будет 10. Последней разгадкой станет место финиша. Зарегистрироваться на автоквест и узнать место сбора можно в группе в соцсети.

Что: автоквест

Когда: 21 апреля в 18.00