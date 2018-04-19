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Как в Белгороде отметят «Библионочь-2018»?
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Как в Белгороде отметят «Библионочь-2018»? 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
21 апреля библиотеки Белгорода присоединятся к Всероссийской акции «Библионочь-2018».
В модельной библиотеке №3 акция начнётся в 16.00 костюмированной вечеринкой. Также посетителей ждут игры, музыкальные мастер-классы и фотосессия.
В библиотеке-филиале № 15 на проспекте Ватутина в 17.00 начнется интерактивный квест по мотивам сказок Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». Для детей здесь проведут игру «Шуточный крокет на газоне», фотосессию с героями сказок и мастер-класс «Белый кролик». Завершится акция «безумным чаепитием».
В Пушкинской библиотеке праздник начнётся в 18.30. Посетителей ждут квесты на различные темы, лекции по литературе и театральному искусству, мастер-классы по скрапбукингу и программированию, селфи-конкурс, выставки книг и почтовых открыток, командные состязания по настольным играм. Для детей организуют анимационную программу.
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