В Тобольске пройдет всероссийская акция «Вахта памяти»

Всероссийская акция «Вахта памяти» пройдет у мемориального комплекса «Вечный огонь» 18 апреля в 15:00.

Цель акции — почтить память погибших в Великой Отечественной войне.

Обычно «Вахта памяти» проводится дважды в год — за несколько недель до Дня Победы и в конце лета, но во многих регионах она проходит с ранней весны до глубокой осени. В это время участники поисковых групп выезжают на те места, где проходили битвы времен Второй мировой войны, чтобы разыскать останки солдат, которые погибли на поле боя. К концу «Вахты памяти» все найденные останки воинов торжественно перезахоранивают.

Фото: kprf-chel.ru.