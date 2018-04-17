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В Тобольске пройдет всероссийская акция «Вахта памяти»
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"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня
"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня

В Тобольске пройдет всероссийская акция «Вахта памяти» 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Всероссийская акция «Вахта памяти» пройдет у мемориального комплекса «Вечный огонь» 18 апреля в 15:00.
Цель акции — почтить память погибших в Великой Отечественной войне.
Обычно «Вахта памяти» проводится дважды в год — за несколько недель до Дня Победы и в конце лета, но во многих регионах она проходит с ранней весны до глубокой осени. В это время участники поисковых групп выезжают на те места, где проходили битвы времен Второй мировой войны, чтобы разыскать останки солдат, которые погибли на поле боя. К концу «Вахты памяти» все найденные останки воинов торжественно перезахоранивают.
Фото: kprf-chel.ru.
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