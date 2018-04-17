Мобильный пункт Центра переливания крови установят в Пресненском районе

Мобильный пункт Центра переливания крови установят в Московском государственном юридическом университете имени Олега Кутафина. Он будет действовать 25 апреля.

— Акция в МГЮА проводится более пяти лет. В апреле 2017 года кровь сдало рекордное количество студентов и сотрудников университета, более 70 человек, — уточнил исполняющий обязанности директора по связям с общественностью и средствам массовой информации Михаил Ретуев.

Основная цель акции состоит в привлечении внимания людей к донорскому движению и необходимости пополнения банка крови и ее компонентов.

Полтора миллиона человек ежегодно нуждаются в переливании. Клиники города Москвы обеспечены запасами крови, но их нужно регулярно пополнять.

Отметим, что сдать кровь в мобильном пункте смогут не только студенты университета, но и все желающие.