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Мобильный пункт Центра переливания крови установят в Пресненском районе
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"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня
"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня

Мобильный пункт Центра переливания крови установят в Пресненском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Мобильный пункт Центра переливания крови установят в Московском государственном юридическом университете имени Олега Кутафина. Он будет действовать 25 апреля.
— Акция в МГЮА проводится более пяти лет. В апреле 2017 года кровь сдало рекордное количество студентов и сотрудников университета, более 70 человек, — уточнил исполняющий обязанности директора по связям с общественностью и средствам массовой информации Михаил Ретуев.
Основная цель акции состоит в привлечении внимания людей к донорскому движению и необходимости пополнения банка крови и ее компонентов.
Полтора миллиона человек ежегодно нуждаются в переливании. Клиники города Москвы обеспечены запасами крови, но их нужно регулярно пополнять.
Отметим, что сдать кровь в мобильном пункте смогут не только студенты университета, но и все желающие.
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