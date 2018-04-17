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18 апреля в Ярославле пройдет акция «Убери свой город!»
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"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня
"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня

18 апреля в Ярославле пройдет акция «Убери свой город!» 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Акцию «Убери свой город!» проводит управление по молодежной политике мэрии города.
Она состоится возле Знаменской башни с 14 до 20 часов. Активная молодежь Ярославля проведет сбор макулатуры. На средства, полученные от акции, власти закупят саженцы, которые жители высадят на общегородском субботнике 21 апреля.
Ранее в администрацию Кировского района обратился депутат областной думы от фракции КПРФ с просьбой о разрешении провести митинг на Волковской площади. Из-за заранее спланированной молодежной акции ему предложили провести мероприятие в сквере 50-летия ВЛКСМ, который является частью площади Мира.
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