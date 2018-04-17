В начале 2018 года средняя псковская зарплата была в два раза меньше, чем по СЗФО 

Росстат опубликовал данные по средним зарплатам в Северо-Западном федеральном округе по итогам января 2018 года. В СЗФО осталось только два региона, где средняя зарплата — менее 30 000 рублей. Это Псковская (23 175 рублей) и Калининградская (29 171 рубль) области. Этот рубеж удалось преодолеть нашим соседям — Новгородской области, жители которой теперь в среднем зарабатывают 30 349 рублей. Отметим, самыми богатыми в СЗФО стали жители Ненецкого АО (80 362 рубля), Санкт-Петербурга (58 598 рублей) и Мурманской области (52 351 рубль). Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».