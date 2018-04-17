Ещё
В начале 2018 года средняя псковская зарплата была в два раза меньше, чем по СЗФО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В начале 2018 года средняя псковская зарплата была в два раза меньше, чем по СЗФО 

Псковская губерния 57 минут назад
Росстат опубликовал данные по средним зарплатам в Северо-Западном федеральном округе по итогам января 2018 года. В СЗФО осталось только два региона, где средняя зарплата — менее 30 000 рублей. Это Псковская (23 175 рублей) и Калининградская (29 171 рубль) области. Этот рубеж удалось преодолеть нашим соседям — Новгородской области, жители которой теперь в среднем зарабатывают 30 349 рублей. Отметим, самыми богатыми в СЗФО стали жители Ненецкого АО (80 362 рубля), Санкт-Петербурга (58 598 рублей) и Мурманской области (52 351 рубль). Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
Псковская губерния: последние новости
На билеты нескольких автобусов псковского направления начала действовать 40-процентная скидка У жителя Литвы на псковской границе доллары США «случайно упали за обшивку багажника» Турчак с Кадыровым планируют совместные мероприятия памяти псковских десантников - «Ъ»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский космос оказался под угрозой из-за США159
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
МЧС обратилось к москвичам4
Крым попадет на украинские деньги177
Россия отказалась перевозить грузы НАТО522
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение