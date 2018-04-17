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Названы города Подмосковья с самыми дешевыми квартирами
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Названы города Подмосковья с самыми дешевыми квартирами 

dom.lenta.ru 45 минут назад
Фото: dom.lenta.ru
Объем предложения новостроек в Московской области сократился за год на семь процентов, сейчас на локальном первичном рынке на экспозиции находится 163,9 тысячи квартир в 710 жилых комплексах. Об этом говорится в исследовании «Инком-Недвижимость», поступившем 17 апреля в редакцию «Дома».
Максимальная цена квадратного метра в новостройках Подмосковья составляет 99,8 тысячи рублей, минимальная — 39,6 тысячи рублей, средний по области показатель находится на уровне 80 тысяч рублей. Средняя стоимость квартиры на первичном рынке области составляет 4,2 миллиона рублей.
Самая высокая средняя цена предложения на первичном рынке зафиксирована в Химках и составляет 6,7 миллиона рублей. На втором месте по этому показателю находится Истринский район (6,4 миллиона), на третьем — Одинцовский район (5,2 миллиона). Самые дешевые новостройки в области предлагаются в Воскресенском районе (1,4 миллиона рублей), в тройке по этому показателю также Орехово-Зуевский и Чеховский районы. Средняя стоимость квартиры в этих локациях составляет 2 миллиона рублей.
Согласно ранее опубликованным данным аналитиков портала «Мир Квартир», средняя стоимость квартиры в новостройке по России составляет три миллиона рублей. Минимальные по стране показатели отмечены в Магнитогорске (1,5 миллиона), в Брянске и Нижнем Тагиле (1,8 миллиона).
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