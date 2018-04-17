Аграрный сектор России перешел в фазу стабилизации

Динамика развития аграрного сектора в России перешла из стадии роста в стабилизационную фазу. Об этом свидетельствуют результаты третьего «Индекса развития сельхозпроизводителей, специализирующихся на растениеводстве в России», подготовленного ВЦИОМ

В частности, прошлый год главы ведущих агрохозяйств страны оценили на 3,57 балла из 5, в то время как 2016 год получил оценку 3,89.

"Отрасль сейчас переходит на новую стадию развития, — считает глава Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько . — В нынешний период основной точкой для поддержания роста определенно должен стать курс на расширение экспортного потенциала. От того, удастся ли это российским аграриям или нет, будет зависеть, перейдем ли мы к новому росту или нас ждет некая стагнация".

По мнению замглавы представительства компании «Сингента» в России и СНГ по корпоративным вопросам Андрея Рогова , российские аграрии научились считать деньги. «Но даже в нынешних условиях существенная часть компаний продолжает наращивать инвестиции, в том числе и в инновационные системы защиты растений и высокопродуктивные гибриды», — отмечает он.

Напомним, что Индекс основан на результатах опроса ведущих агрохозяйств, специализирующихся на растениеводстве. Он был проведен Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в марте 2018 года. Его участниками стали руководители 100 агрофирм и фермерских хозяйств из 20 субъектов России.