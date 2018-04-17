Акция «На работу на велосипеде» пройдет 18 мая

Акция «На работу на велосипеде» призвана показать горожанам, что ездить на велосипеде по делам, заменив им автомобиль, может быть очень удобно, а поезда на нем на работу может стать интересным и запоминающимся событием.

Чтобы мотивировать столичных жителей на то, чтобы пересесть на двухколесный транспорт, для участников акции проводят конкурсы и открывают энергетические точки, где можно получить приятные подарки и вкусные угощения.

Очередная акция «На работу на велосипеде» пройдет 18 марта! Энергетические точки будут работать с 8 до 11.00. «Адреса энергетических точек будут указаны на информационных плакатах и на сайте. Там же можно узнать о бонусах и скидках, которые предоставляют участникам партнеры акции», — сообщается на сайте Мэра и Правительства Москвы.