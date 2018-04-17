Что движет криптоинвесторами? Оказывается — любопытство

Корейское информационное агентство Chosun Biz опубликовало результаты исследования, проводившегося среди 800 граждан Кореи , которые вложили свои деньги в криптовалюты. Организатором исследования выступила торговая площадка Bithumb, сообщившая, что средний объем активов ее клиентов составляет $5050. 35% опрошенных компанией пользователей заявили, что они регулярно используют криптовалютную платформу, при этом 40% инвесторов отметили, что при выборе цифровых валют в качестве активов ими руководило любопытство. По данным исследования, инвесторы старших поколений вкладывают в криптовалюты заметно больше средств, чем молодое поколение. Так, 50-летние участники рынка инвестируют в цифровые активы в среднем в три раза больше средств, чем 20-летние инвесторы. Средний размер крупных вложений в криптовалюты, согласно исследованию, составляет $21 000, в то время как средний уровень малых инвестиций равен $215.

Американцы не спешат декларировать свои доходы от криптовалют. Об этом говорит исследование компании Credit Carma.