«В зоне самого большого риска Европа и подавляющее большинство азиатских стран»

«Сейчас замирание прошло, бронирования возобновились, так как курс немного сполз вниз. Я думаю, сейчас люди опасаются, что он опять пойдет вверх, поэтому продажи активизировались. Снижение по сравнению с предыдущими неделями все равно есть процентов на восемь, но операторы списывают это на сезон и не видят большого влияния курса. В случае нового падения рубля опять будет замирание, а затем туристы активизируются, стремясь купить билет, пока евро не дошел до ста рублей. Если же рубль будет расти, продажи тоже активизируются.

Все направления, включая российские, зависят от колебания курса. Но у зарубежных направлений зависимость выше. В зоне самого большого риска евровые направления — это вся Европа и подавляющее большинство азиатских стран.

Проводить специальные акции для россиян на зарубежных курортах пока нет необходимости, и никто этого не делает. В акциях есть смысл, когда идет недозагрузка, а Европа в этом году активно поехала на традиционные средиземноморские курорты. Поэтому я не думаю, что в этом году будут особые акции для российских туристов.

Мы надеемся, что роста цен на российских курортах не будет. Прошлый год показал, что есть некий порог, выше которого туристы не могут бронировать. Рост спроса на внутренний туризм на майские праздники составил 15-20%, так как наши курорты почти не подняли цены. Видимо, туристы считают, что у нас стабильнее и спокойнее, хотя 55% от объема продаж на праздники приходится на Турцию

Аналитику по влиянию всех политических и экономических событий на летний сезон мы сможем дать только к концу апреля. Пока по итогам раннего бронирования сезон обещает быть успешным. Основная тенденция на данный момент: спрос на туристические поездки есть, люди хотят отдыхать, хотят тратить на это деньги и в отдыхе себе не отказывают».