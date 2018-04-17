Клепач: взаиморасчеты в национальных валютах позволят странам ШОС уйти от доллара

"Мы видим, как вопрос финансов, долларовых расчетов становится крайне острым и токсичным. И это важный стимул к тому, чтобы страны ШОС, на которые приходится больше половины мировых золотовалютных резервов и значительная часть финансовых потоков, начали вырабатывать и новую совместную финансовую модель. У нас есть большой потенциал сотрудничества для расчетов в национальных валютах, это действительно могла бы быть альтернативная мультивалютная модель, которая придала бы очень серьезный импульс взаимным инвестициям, и сняла бы те риски, которые возникают вместе с долларом", — отметил он на пленарном заседании.

Клепач пояснил ТАСС, что при реализации такой модели может расшириться торговля в национальных валютах. Механизм можно использовать и при привлечении инвесторов, создав «некоторый аналог корзины валют из того же юаня, рупии, рубля, которая позволит действительно эффективно работать».

"Есть механизм, который могут использовать центральные банки, например наш Центробанк и банк Китая . У них есть соглашение о валютных свопах, но оно практически не работает и не хеджирует сделки частного бизнеса. Есть валютный пул в рамках БРИКС , который тоже не используется, а это могло бы дать очень серьезный толчок для не только торговли в национальных валютах, но для заимствований. Когда мы заимствуем, возникает вопрос курсовых разниц, и, чтобы эти валюты стали более надежными и стабильными, необходимо участие центральных банков", — добавил он.

Собеседник добавил, что еще один фактор в пользу мультивалютной системы — американские санкции. Для тех компаний, которые подпали под них, работа с долларом практически исключена, а, значит, нужно искать альтернативу.