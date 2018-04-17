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Реформу рынка аудиторских услуг обсудят участники круглого стола в Москве
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Реформу рынка аудиторских услуг обсудят участники круглого стола в Москве 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Российский рынок аудита ждет изменение правил игры: в результате реформы регулирование аудиторской деятельности переходит от Минфина к Банку России. К 2020 году будет изменен аттестационный экзамен по аудиту в России. Изменится также число субъектов, подлежащих обязательному аудиту: в Центробанке обращают внимание на то, что сейчас их слишком много. Регулятор предлагает уменьшить их число, исключив из закона об аудите пункт об обязательном аудите предприятий с определенным объемом выручки и размером активов. Как это повлияет на рынок, обсудят участники круглого стола RAEX «Реформа рынка аудита», который пройдет 25 апреля в Москве.
Аналитической базой круглого стола станет исследование «Рынок аудита по итогам 2017 года», подготовленное аналитиками RAEX (РАЭКС-Аналитика). Рассказать о новых механизмах регулирования приглашены руководитель департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына, директор департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Министерства финансов РФ Леонид Шнейдман и председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Топ-менеджеры ведущих аудиторских компаний обсудят, как реформа повлияет на клиентскую базу, удастся ли решить проблемы демпинга и качества услуг на аудиторском рынке, какие возможности для роста дают новые технологии.
По окончании дискуссии состоится церемония награждения лидеров рынка.
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