За год бесхозные пустыри на Южном Урале подорожали больше, чем на половину

Земельные участки на Южном Урале за год резко добавили в цене. За год бесхозные пустыри подорожали больше чем на половину. Такие данные приводит популярный челябинкий портал недвижимости, ссылаясь на собственное исследование предложений рынка.

Так, за год стоимость пустующей земли в Челябинске выросла на 53% — с 920 тыс. руб. до 1,4 млн руб. за средний участок площадью 13 соток. Росту цен способствовал факт общего увеличения размера участков. Год назад размер среднего земельного участка в регионе был 10 соток, что на 30% меньше по сравнению сланными этого года. Этот факт не мог не сказаться на цене объектов недвижимости.

«Земельный участок в Челябинской области в этом году можно купить по цене от 25 тыс. до 30 тыс. руб. за сотку или около 400 тыс. руб. за участок размером 15 соток. Цены на участки в пригороде Челябинска существенно не изменились», — сообщает источник.

Самым дорогим предложением о покупке земли аналитики признали участок, расположенный на Новоградском тракте. За 50 га земли собственник просит 350 млн рублей. Но при этом сообщается, что он готов продать участок по частям.