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Изъятый «доллар Моргана» передали в Национальный музей Башкирии
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Изъятый «доллар Моргана» передали в Национальный музей Башкирии 

Rambler News Service 1 час назад
Пограничники обнаружили у пассажира уфимского аэропорта старинную серебренную монету 1901 года, известную как «доллар Моргана». Мужчина вылетал на отдых в ОАЭ, по его словам, он не знал, что старинную монету следует задекларировать при вывозе из страны.
В результате на хозяина доллара было возбуждено административное дело и по решению суда монета стала собственностью государства. Позже ее передали национальному музею Башкирии, сообщает издание mkset.ru.
«Моргановский доллар» — серебряная монета США номиналом в 1 доллар, выпускавшаяся с 1878 по 1904 год и в 1921 году. Профильный эксперт признал монету культурным наследием.
Как отмечает издание, с начала года местные таможенники задержали три монеты: пять копеек 1832 года (культурной ценностью не признана), один рубль 1817 года (признан культурной ценностью, возбуждено дело об административном правонарушении) и 10 рублей 1899 года (в настоящее время проводится экспертиза).
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