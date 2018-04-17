Изъятый «доллар Моргана» передали в Национальный музей Башкирии

Пограничники обнаружили у пассажира уфимского аэропорта старинную серебренную монету 1901 года, известную как «доллар Моргана». Мужчина вылетал на отдых в ОАЭ , по его словам, он не знал, что старинную монету следует задекларировать при вывозе из страны.

В результате на хозяина доллара было возбуждено административное дело и по решению суда монета стала собственностью государства. Позже ее передали национальному музею Башкирии , сообщает издание mkset.ru.

«Моргановский доллар» — серебряная монета США номиналом в 1 доллар, выпускавшаяся с 1878 по 1904 год и в 1921 году. Профильный эксперт признал монету культурным наследием.

Как отмечает издание, с начала года местные таможенники задержали три монеты: пять копеек 1832 года (культурной ценностью не признана), один рубль 1817 года (признан культурной ценностью, возбуждено дело об административном правонарушении) и 10 рублей 1899 года (в настоящее время проводится экспертиза).