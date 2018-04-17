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Эксперт объяснил, для чего нужны экономически обоснованные тарифы на тепло
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Эксперт объяснил, для чего нужны экономически обоснованные тарифы на тепло 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Отсутствие экономически обоснованных тарифов на теплоэнергию сказывается на стоимости электроэнергии на оптовом рынке, которая в конечном итоге компенсирует недофинансирование, считает начальник управления аудита и технологической экспертизы «Совета рынка» Сергей Анфимов.
Отсутствие возможности у тепловой генерации в РФ получать экономически обоснованную цену за теплоэнергию, производимую в режиме когенерации (совместная выработка на станции тепло— и электроэнергии), по словам эксперта, приводит к увеличению стоимости электроэнергии на оптовом рынке, таким образом компенсируя недофинансирование тарифов на тепло.
"У ТЭЦ, работающих в режиме когенерации, тепло в выручке составляет 50%. И если 50% продукции продается ниже себестоимости, понятно, что с экономикой… Если не решить проблему с экономически обоснованной оплатой тепла, то «перекрестка» будет возвращаться разными способами на оптовый рынок", — сказал он в выступлении на всероссийском совещании по вопросам реализации ФЗ «О теплоснабжении».
"Совет рынка" отмечает снижение активности обсуждения перспектив введения в регионах нового принципа тарифообразования на теплоэнергию по методу альткотельной, который мог бы стать дополнительным источником финансирования для отрасли.
По данным регулятора, в 2017 году возможность перехода к альткотельной рассматривалась в 40 городах, тогда как в 2018 году о таких перспективах задумываются уже лишь 13 городов.
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