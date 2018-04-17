МВФ повысил прогноз цен на нефть на 2018 год

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз мировых цен на нефть на 2018 год до $62,3. Об этом сообщается в материалах ведомства.

Также был повышен прогноз средней цены нефти на 2019 год до $58,2 за баррель.

"Предполагаемая средняя цена на нефть по прогнозу МВФ на основе фьючерсов… $62,3 за баррель в 2018 году и $58,2 за баррель в 2019 году", — сказано в докладе МВФ.

Он также добавил, что экономику толкают вперед не только сырьевые, но и другие отрасли, в частности, химическая промышленность, сельское хозяйство, машиностроение.