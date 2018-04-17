Эксперт: сейчас момент идти против течения и вкладывать в недвижимость в Лондоне

Инвесторам стоит рассмотреть возможность вложить средства в недвижимость в Лондоне, так как сейчас может быть удачный момент для таких этого. Такое мнение высказал директор по развитию бизнеса в России и СНГ компании Consulco Артур Егоров на саммите Института Адама Смита

«Казалось бы говорить о недвижимости в Лондоне — это дурной тон. В 2016 году произошел Brexit, в 2017 году они приняли закон о криминальных финансах, в этом году вышел новый сезон — «Новичок». Нам остается только запастись поп-корном и смотреть, что буде дальше», — рассказал Егоров.

По его словам, стоит обратить внимание и на то, что в 2016 году Лондон занял второе место в мире по количеству туристов, которые оставили там более 16 млрд долларов.

«Лондон подвинул Нью-Йорк по объему инвестиций в коммерческую недвижимость. И, согласно прогнозам, ставка аренды в центральном Лондоне, в ритейле будет расти в ближайшие четыре года», — сказал он, посоветовав обратить внимание на инвестиции в объекты ритейла.

«На наш взгляд, если идти против течения, то это тот самый момент, когда можно заходить на рынок недвижимости в Лондоне», — добавил эксперт.