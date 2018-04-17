Около 687 млн рублей направят на расселение аварийного жилья на Дону

Около 687 млн рублей планируется направить в 2018 году в Ростовской области на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Согласно информации из официальных источников, 595,2 млн рублей на эти цели предусмотрено в областной казне, 91,6 млн рублей — в местных бюджетах.

В первом квартале 2018 года в Ростовской области на переселение 11 семей из бюджета региона уже направлено 13,3 млн рублей.

Донецке, Всего предстоит отселить 449 семей. Аварийный жилой фонд расположен в Гуково Каменске-Шахтинском , Ростове-на-Дону, Таганроге , Шахтах, Новошахтинске , а также в Белокалитвинском, Красносулинском, Октябрьском, Тацинском и Усть-Донецком районах.

В настоящее время органами проводятся оценка изымаемых аварийных помещений и аукционы на приобретение благоустроенного жилья.