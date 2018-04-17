Разброс цен на московское жилье оказался более чем тысячекратным

Первое место среди российских городов по разбросу между минимальной и максимальной ценой квартир на вторичном рынке заняла Москва , где разница оказалась 1058-кратной. Об этом сообщается в исследовании ЦИАН, поступившем 17 апреля в редакцию «Дома».

Ценовой максимум на вторичном рынке столичного жилья зафиксирован на уровне 2,56 миллиарда рублей. Столько стоит многоуровневая квартира общей площадью тысяча квадратных метров, расположенная в Молочном переулке. Минимальный показатель отмечен в Зеленоградском округе, где за 2,42 миллиона рублей на продажу выставлена малогабаритная однокомнатная квартира.

Подмосковье значительно отстает от российской столицы по разбросу цен: самая дешевая квартира здесь стоит в 641 раз меньше, чем самая дорогая. Минимальная стоимость вторичного жилья в Московской области отмечена в городе Рошаль , где за 450 тысяч рублей выставлена на продажу малогабаритная «двушка». Максимальная — на Рублево-Успенском шоссе, где за 228,3 миллиона рублей продается квартира площадью 450 квадратных метров.

Самая дешевая квартира Санкт-Петербурга — 27-метровая «однушка», выставленная на продажу за 1,7 миллиона рублей, самая дорогая — двухуровневый пентхаус, который продается за 720 миллионов рублей. Таким образом, разница между самой дорогой и самой дешевой квартирой составляет 423 раза.

В апреле 2018 года сообщалось о том, что средняя стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья в Москве снизилась на 1,4 процента с начала 2017 года и достигла 183,1 тысячи рублей. При этом средняя стоимость квадратного метра панельного жилья в столице составила 160,5 тысячи, монолитного — 221,1 тысячи рублей.