«Бессмертный полк» в Свердловской области не нуждается в деньгах

«Никакого финансирования на сегодняшний день нет и я не думаю, что оно необходимо. Более того, давайте будем честными: хотел бы я, чтобы сюда пришли деньги государственные? Нет, не хочу. Вопрос на что? Техническая организация акции занимает два месяца. Транспоранты люди делают на свои деньги», — заявил Валерий Басай.

Организатор акции уточнил, что участники шествия не обязаны приходить с транспорантами, которые, как и в прошлом году будут стоить около 400 рублей. Новинками этого года станет новая площадка, где участники акции смогут попеть песни военных лет и угоститься кашей. Также впервые в колонне появятся специальные места для инвалидов-колясочников.

Корреспондент «ФедералПресс» поинтересовался у Валерия Басая, исчерпан ли конфликт с бывшим координатором проекта Аленой Вугельман, которая считается основателем движения в Екатеринбурге и ушла из акции с приходом Валерия Басая.

«У меня лично с Аленой Вугельман хорошие отношения и конфликта у меня не было», — сказал Валерий Басай, отвечая на вопрос корреспондента «ФедералПресс».

Напомним, в прошлом году создатель и организатор акции «Бессмернный полк» в Екатеринбурге Алена Вугельман заявила о своем уходе из проекта. Акцией стал заниматься общественник Валерий Басай и его команда. Ряд наблюдателей тогда высказывал опасения, что в новых акциях может появится нота коммерции. Дело в том, что в России действуют две организации, собирающие шествия в День Победы: «Бессмертный полк», работающий на волонтерских началах и «Бессмертный полк Россия». Последняя, в частности, была основана Николаем Земцовым , который координировал акции от лица изначального «Бессмертного полка», стал привлекать бюджетные средства, ав 2016 году избрался в Госдуму . За нарушение устава его исключили из координаторов первоначального движения. Последователем этой организации ранее был и Валерий Басай.

Шествие «Бессмертного полка» в Екатеринбурге и других городах России пройдет в день Победы. Построение первой колонны начнется на улице Толмачевав девять утра.