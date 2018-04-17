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«Бессмертный полк» в Свердловской области не нуждается в деньгах
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«Бессмертный полк» в Свердловской области не нуждается в деньгах 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Координатор акции в Екатеринбурге и Свердловской области Валерий Басай на пресс-конференции рассказал журналистам об обновленном маршруте «Бессмертного полка» в столице Урала в 2018 году. Отвечая на вопрос корреспондента «ФедералПресс» о финансировании проекта Валерий Басай сказал следующее:
«Никакого финансирования на сегодняшний день нет и я не думаю, что оно необходимо. Более того, давайте будем честными: хотел бы я, чтобы сюда пришли деньги государственные? Нет, не хочу. Вопрос на что? Техническая организация акции занимает два месяца. Транспоранты люди делают на свои деньги», — заявил Валерий Басай.
Организатор акции уточнил, что участники шествия не обязаны приходить с транспорантами, которые, как и в прошлом году будут стоить около 400 рублей. Новинками этого года станет новая площадка, где участники акции смогут попеть песни военных лет и угоститься кашей. Также впервые в колонне появятся специальные места для инвалидов-колясочников.
Корреспондент «ФедералПресс» поинтересовался у Валерия Басая, исчерпан ли конфликт с бывшим координатором проекта Аленой Вугельман, которая считается основателем движения в Екатеринбурге и ушла из акции с приходом Валерия Басая.
«У меня лично с Аленой Вугельман хорошие отношения и конфликта у меня не было», — сказал Валерий Басай, отвечая на вопрос корреспондента «ФедералПресс».
Напомним, в прошлом году создатель и организатор акции «Бессмернный полк» в Екатеринбурге Алена Вугельман заявила о своем уходе из проекта. Акцией стал заниматься общественник Валерий Басай и его команда. Ряд наблюдателей тогда высказывал опасения, что в новых акциях может появится нота коммерции. Дело в том, что в России действуют две организации, собирающие шествия в День Победы: «Бессмертный полк», работающий на волонтерских началах и «Бессмертный полк Россия». Последняя, в частности, была основана Николаем Земцовым, который координировал акции от лица изначального «Бессмертного полка», стал привлекать бюджетные средства, ав 2016 году избрался в Госдуму. За нарушение устава его исключили из координаторов первоначального движения. Последователем этой организации ранее был и Валерий Басай.
Шествие «Бессмертного полка» в Екатеринбурге и других городах России пройдет в день Победы. Построение первой колонны начнется на улице Толмачевав девять утра.
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