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В Волжском с 20 апреля подорожает проезд на автобусах
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В Волжском с 20 апреля подорожает проезд на автобусах 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
С 20 апреля в Волжском стоимость проезда на городских автобусах подорожает с 17 до 20 рублей.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии Волжского, комитет благоустройства и дорожного хозяйства уже составил соответствующее распоряжение в отношении тарифов «Волжской автомобильной колонны №1732». Связано это, по словам главы транспортного предприятия Александра Серикова, с подорожанием топлива и энергоресурсов. «Чтобы развивать предприятие, предоставлять качественные услуги мы вынуждены повышать тарифы», — заявил он.
Напомним, что последнее повышение произошло в 2015 году.
Кроме того, с 20 апреля меняется стоимость проездных сроком на один месяц. Так, для школьников она составит 265 рублей, для студентов — 515 рублей. Проездной для инвалидов и пенсионеров на два вида транспорта будет стоить 600 рублей. Проездные на автобус упраздняются. «Связано это с тем, что по статистике количество продаж таких проездных снижается, а реализация единых — растёт», — заявили в мэрии Волжского. Стоимость единого проездного на трамвай и автобус составит 1000 рублей.
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