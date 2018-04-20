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В Омске полицейские приняли участие в акции, приуроченной к Национальному дню донора в России
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В Омске полицейские приняли участие в акции, приуроченной к Национальному дню донора в России 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 54 минуты назад
Фото: АиФ Адыгея
Сегодня, в Национальный день донора сотрудники омской полиции приехали в областной «Центр крови».
Акция добровольной коллективной сдачи крови для стражей порядка стала доброй традицией. В своей ежедневной работе они защищают граждан от преступных посягательств. Но сегодня полицейские помогают омичам, которым помощь нужна не юридическая, а медицинская. По статистике открытых источников, каждый третий житель планеты хотя бы раз в жизни нуждается в переливании донорской крови.
Участники акции — сотрудники патрульно-постовой и конвойной службы уверены, что каждый донор, пройдя простую процедуру добровольной сдачи крови, обязательно спасает чью-то жизнь.
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