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Полицейские Республики Коми приняли участие в Национальном дне донора
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Полицейские Республики Коми приняли участие в Национальном дне донора 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 47 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
20 апреля в России отмечается Национальный день донора. Этот день посвящен тем людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. Доноров объединяет одно — они спасают жизнь, отдавая ради этого свою кровь. Сотни тысяч людей обязаны им своей жизнью.
Среди доноров немало тех, кто носит погоны. Инспекторы ГИБДД, участковые, сотрудники патрульно-постовой службы и дежурной части, дознаватели и следователи, оперативники и сотрудники внутренней службы — все они знают, как порой необходима помощь донора. Ведь кровь и ее компоненты ежедневно требуются пострадавшим в различных катастрофах, от ожогов и травм, при проведении сложных операций, а также гражданам с тяжелыми заболеваниями.
Задача полицейских — не только охранять закон и бороться с преступностью, но и помогать людям в тяжелых ситуациях. Это они доказывают, сдавая кровь. Донорство стало хорошей традицией среди сотрудников МВД по Республике Коми.
Работники станции переливания крови всегда рады видеть правоохранителей в рядах добровольцев, т.к. стражи порядка уделяют пристальное внимание своему здоровью, регулярно проходят медицинские осмотры, обладают хорошей физической подготовкой и подходящей возрастной категорией, поэтому и показатели крови у них всегда в норме.
Каждый год ряды добровольных доноров пополняют молодые стражи порядка, для которых стать донором — это возможность доказать себе и окружающим, что они готовы и могут бескорыстно помогать людям. Ведь человек, сдающий кровь, не только спасает чью-то жизнь, но и вместе с каплей крови дарит частичку своего сердца и тепла.
Полицейские Республики Коми сдают кровь не только во время акций, благодаря чему медикам Республиканской станции переливания крови удается пополнять неснижаемый запас биоматериала.
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