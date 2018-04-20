Полицейские Республики Коми приняли участие в Национальном дне донора

20 апреля в России отмечается Национальный день донора. Этот день посвящен тем людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. Доноров объединяет одно — они спасают жизнь, отдавая ради этого свою кровь. Сотни тысяч людей обязаны им своей жизнью.

Среди доноров немало тех, кто носит погоны. Инспекторы ГИБДД , участковые, сотрудники патрульно-постовой службы и дежурной части, дознаватели и следователи, оперативники и сотрудники внутренней службы — все они знают, как порой необходима помощь донора. Ведь кровь и ее компоненты ежедневно требуются пострадавшим в различных катастрофах, от ожогов и травм, при проведении сложных операций, а также гражданам с тяжелыми заболеваниями.

Задача полицейских — не только охранять закон и бороться с преступностью, но и помогать людям в тяжелых ситуациях. Это они доказывают, сдавая кровь. Донорство стало хорошей традицией среди сотрудников МВД по Республике Коми

Работники станции переливания крови всегда рады видеть правоохранителей в рядах добровольцев, т.к. стражи порядка уделяют пристальное внимание своему здоровью, регулярно проходят медицинские осмотры, обладают хорошей физической подготовкой и подходящей возрастной категорией, поэтому и показатели крови у них всегда в норме.

Каждый год ряды добровольных доноров пополняют молодые стражи порядка, для которых стать донором — это возможность доказать себе и окружающим, что они готовы и могут бескорыстно помогать людям. Ведь человек, сдающий кровь, не только спасает чью-то жизнь, но и вместе с каплей крови дарит частичку своего сердца и тепла.

Полицейские Республики Коми сдают кровь не только во время акций, благодаря чему медикам Республиканской станции переливания крови удается пополнять неснижаемый запас биоматериала.