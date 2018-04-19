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Массовая акция среди сотрудников московской полиции стартовала 20 апреля в Национальный день донора.
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Массовая акция среди сотрудников московской полиции стартовала 20 апреля в Национальный день донора.
Министерство внутренних дел Российской Федерации
36 минут назад
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Medaboutme.ru
Утро сотрудники столичного региона начали с посещения отделений переливания крови в различных медицинских учреждениях.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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