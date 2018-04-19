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Массовая акция среди сотрудников московской полиции стартовала 20 апреля в Национальный день донора.
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Массовая акция среди сотрудников московской полиции стартовала 20 апреля в Национальный день донора. 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 36 минут назад
Фото: Medaboutme.ru
Утро сотрудники столичного региона начали с посещения отделений переливания крови в различных медицинских учреждениях.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Лесозаводске Приморского края полицейские и дружинники провели акцию «Стоп, коррупция!» Сотрудники полиции в подмосковных Озёрах приняли участие в акции «Сдал кровь - спас жизнь!» Кадровые изменения в МВД России
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