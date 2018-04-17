Участники клуба Планета позитива присоединится к акции по озеленению

Фото: официальная страница клуба в социальных сетях

Активисты клуба «Планета позитива» поселения Вороновское примет участие в акции «Цветочный дворик». Информацию об этом 16 апреля сообщили в объединении. — Каждый год наш коллектив активно принимает участие во всех мероприятиях, которые проходят на территории нашего поселения. В этот раз наши активисты присоединятся к акции «Цветочный дворик». На данный момент, точных дат проведения мероприятия нет. Предполагается организовать его в мае. Известно, что в рамках акции мы высадим цветы вблизи «Парка Коммунальщиков», — уточнили представители клуба «Планета позитива» поселения Вороновское.

Они добавили, что в акции смогут поучаствовать все желающие.