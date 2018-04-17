Свыше полумиллиона москвичей приняли участие в ЗОЖ-акциях за год

"Мы провели много различных акций, посвященных здоровому образу жизни. Более 30 массовых акций, а общее количество москвичей, которые приняли участие в этих акциях, превысило полмиллиона", — сказал Хрипун во вторник на заседании президиума правительства города.

Он напомнил, что осенью прошлого года в ходе масштабной вакцинации против гриппа было привито свыше половины населения столицы (6,8 миллиона граждан), в результате чего сезонного повышения заболеваемости ОРВИ практически не было, а весь прошлый год в Москве прошел без эпидемии гриппа.