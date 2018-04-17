Ещё
Свыше полумиллиона москвичей приняли участие в ЗОЖ-акциях за год
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Свыше полумиллиона москвичей приняли участие в ЗОЖ-акциях за год 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Более 500 тысяч жителей Москвы приняли участие в акциях, призывающих вести здоровый образ жизни, в 2017 году, сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
"Мы провели много различных акций, посвященных здоровому образу жизни. Более 30 массовых акций, а общее количество москвичей, которые приняли участие в этих акциях, превысило полмиллиона", — сказал Хрипун во вторник на заседании президиума правительства города.
Он напомнил, что осенью прошлого года в ходе масштабной вакцинации против гриппа было привито свыше половины населения столицы (6,8 миллиона граждан), в результате чего сезонного повышения заболеваемости ОРВИ практически не было, а весь прошлый год в Москве прошел без эпидемии гриппа.
РИА Новости: последние новости
Акции "Русала" взлетели на 9,4% на росте цен на алюминий, заявил аналитик Курс рубля вырос на сообщениях СМИ, что Трамп отложил санкции против России Официальный курс евро на среду снизился почти на рубль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту13
Россия отказалась перевозить грузы НАТО332
Скрипалей отравили жидкостью98
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа47
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе110
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
00:52
Голодающая звезда сериалов остался без квартиры
Шоу-бизнес
00:44
На фестивале «Пасхальный дар» побывали 5 млн человек
Новости Москвы
02:51
Путин и Трамп могут встретиться в «третьей стране»
Политика
00:33
Адвокат объяснил оправдание Лесли и Рыбки
Происшествия
05:37
Хантсман назвал условие улучшения отношений РФ и США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение