Свыше полумиллиона москвичей приняли участие в ЗОЖ-акциях за год 

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Более 500 тысяч жителей Москвы приняли участие в акциях, призывающих вести здоровый образ жизни, в 2017 году, сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
"Мы провели много различных акций, посвященных здоровому образу жизни. Более 30 массовых акций, а общее количество москвичей, которые приняли участие в этих акциях, превысило полмиллиона", — сказал Хрипун во вторник на заседании президиума правительства города.
Он напомнил, что осенью прошлого года в ходе масштабной вакцинации против гриппа было привито свыше половины населения столицы (6,8 миллиона граждан), в результате чего сезонного повышения заболеваемости ОРВИ практически не было, а весь прошлый год в Москве прошел без эпидемии гриппа.