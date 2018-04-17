Более 1,5 тыс. площадок по всей стране примут участие в акции «Библионочь»

Более 1,5 тыс. площадок во всех регионах России примут участие в акции «Библионочь-2018», которая пройдет 21 апреля. Об этом журналистам сообщил первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов.

«Более 1,5 тыс. площадок по всей стране участвуют в акции «Библионочь-2018». В этом году участвуют все регионы России. Куратором акции стала Российская государственная библиотека, коллеги сделали интересную, насыщенную программу», — сказал В. Аристархов.