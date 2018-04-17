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Более 1,5 тыс. площадок по всей стране примут участие в акции «Библионочь»
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Более 1,5 тыс. площадок по всей стране примут участие в акции «Библионочь» 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Более 1,5 тыс. площадок во всех регионах России примут участие в акции «Библионочь-2018», которая пройдет 21 апреля. Об этом журналистам сообщил первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов.
«Более 1,5 тыс. площадок по всей стране участвуют в акции «Библионочь-2018». В этом году участвуют все регионы России. Куратором акции стала Российская государственная библиотека, коллеги сделали интересную, насыщенную программу», — сказал В. Аристархов.
Ежегодный фестиваль чтения «Библионочь» пройдет в России в седьмой раз. В программе — поэтические чтения и мастер-классы, спектакли, лекции, книжные ярмарки и встречи с писателями. Тема «Библионочи-2018» — «Магия книги». В Москве акция приурочена к 200-летию со дня рождения писателя Ивана Тургенева. Главной темой станет его роман «Отцы и дети», а центральной площадкой — Библиотека-читальня им. И. Тургенева.
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