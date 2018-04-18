В 6 раз увеличилась посещаемость инвестиционного портала Москвы за 4 года

Участие в земельно-имущественных торгах города, возможность оставлять заявку на инвестиционный проект и другие инвестиционные операции с помощью сайта стали в 6 раз популярнее, чем 4 года назад, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

«Почти в шесть раз увеличилась посещаемость инвестиционного портала города Москвы — с 27 тысяч в месяц в 2014 году до более 150 тысяч в месяц посещений по итогам первого квартала 2018 года», — отметила заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина

По ее словам, контент портала доступен не только для русскоговорящей аудитории, есть возможность получать информацию на пяти языках: китайском, немецком, английском, арабском и итальянском. Российские инвесторы наряду с представителями других стран могут получить исчерпывающую информацию об инвестиционных возможностях российской столицы.

Индия и Германия. Сергунина обратила внимание, что самыми активными остаются пользователи из России — 85% посещений. 15% делят между собой пользователи из других стран, самые активные среди них — Китай

«Одним из самых посещаемых разделов инвестиционного портала является раздел с информацией о земельно-имущественных торгах мегаполиса — на него приходится более 40% всех посещений», — подчеркнул в свою очередь руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев

По его словам, возможность участия в земельно-имущественных торгах Москвы с момента запуска портала оценили сотни тысяч пользователей. До октября 2013 года информация о выставляемых городом на торги объектах была разрознена, и составить общую картину того, что реализует Москва, было невозможно. Сейчас инвестиционный портал — это единая витрина предложений и для бизнеса, и обычных граждан.

По его информации, 14 онлайн-сервисов внедрены в работу инвестиционного портала города Москвы. В разработке находятся еще несколько опций.

В настоящее время на инвестиционном портале размещено около 2,7 тысячи объектов торгов — земельные участки, нежилые и жилые объекты, объекты аренды, акции, права торговли и права на размещение НТО.