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Пустующая земля в Тюмени за год подешевела почти вдвое
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Пустующая земля в Тюмени за год подешевела почти вдвое 

72.ru 45 минут назад
Фото: 72.ru
В Тюмени средняя стоимость земельного участка за год упала почти вдвое — на 40 процентов. Если в прошлом году средняя цена пустующего участка была 1,49 миллионов рублей, то в этом она упустилась до 920 тысяч. А цена земли в области опустилась на 10% — с 1 млн руб. до 1 миллиона рублей, подсчитали аналитики портала N1.RU.
Размер среднего участка в черте города составляет 12 соток, а в области — 19. Средняя стоимость сотки земли в Тюмени сейчас — 75,3 тысяч, в области — 57,1 тысяч.
— Число привлекательных земельных участков в черте города ежегодно снижается, поэтому за самые интересные предложения продавцы стараются получить хорошую цену, — поясняет руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва. — Кроме того, сейчас для купли-продажи земли как раз начинается активный сезон.
По данным N1.RU, самый дорогой земельный участок продается в Тюменской области вблизи села Успенка. Его стоимость — 90 млн руб. Назначение земель — строительство индивидуальных жилых домов до четырёх этажей.
А самый дешевый в этом же районе области продается за 130 тысяч рублей, его размер — 9 соток.
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