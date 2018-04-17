Цены на авиабилеты взлетят с 18 апреля. Но еще можно отдохнуть подешевле

Незадолго до начала сезона летних отпусков в России увеличится стоимость авиаперелетов. Причем цены вырастут на всех без исключения международных направлениях. Причиной подорожания станет произошедший ранее скачок доллара и евро по отношению к рублю. «360» узнал у экспертов туристической отрасли, как это отразится на кошельках россиян и стоит ли сейчас покупать авиабилеты.

Скачок в пять рублей

Стоимость авиабилетов рассчитывается, исходя из курса Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), привязанного к курсам евро, рубля и доллара. Его пересчитывают раз в неделю — по вторникам, а за основу берут курс валют по состоянию на понедельник. Новые цены начинают действовать со среды.

В прошлый понедельник, 9 апреля, евро стоил 71,88 рубля, то есть немногим более, чем в предыдущий день. Поэтому за прошлую неделю цены на авиабилеты практически не изменились. Однако в понедельник, 17 апреля, стоимость евро была 75,75 рубля. А это означает, что авиабилеты неминуемо вырастут в цене. В беседе с «360» гендиректор компании «ВипСервис» и член Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал «360», что корректировка составит 7%.

Корректировка коснется всех международных регулярных рейсов, она составит 7% от прошлого периода. Курс в системе меняется раз в неделю, следующие изменения будут только 25 апреля. Поэтому сегодня еще до 00:00 действует курс 72 рубля за евро, а с завтрашнего дня — уже 77 рублей

— Дмитрий Горин.

Генеральный директор туристической компании «Музенидис трэвел» Александр Цандекиди пояснил «360», что пока тотального повышения цен на билеты всех авиакомпаний не наблюдается. Но, возможно, это произойдет в течение двух-трех месяцев.

«Если будет наблюдаться такая же ситуация с нестабильностью курсов, колебанием цен на нефть и сложная внешнеполитическая ситуация, то через какое-то время это отразится на рынке, и билеты подорожают по всем направлениям», — уточнил он.

По данным Цандекиди, стоимость билетов на чартерных направлениях практически не изменилась. Причина кроется в специфике этого рынка, поэтому колебания курса отражаются на нем не молниеносно.

Когда покупать билеты

В свою очередь член АТОР Дмитрий Горин сообщил, что стоимость перелетов зависит не только от курсов валют, но от загрузки рейсов и специальных предложений авиакомпаний. Зачастую в период волатильности валют происходит корректировка как в большую, так и в меньшую стороны.

«Поэтому тем туристам, которые планируют слетать на отдых этим летом, чтобы не потерять деньги, лучше, конечно, оплатить авиабилеты уже сегодня», — добавил он.

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Такого же мнения придерживается глава «Музенидис трэвел». Он рекомендовал пассажирам заблаговременно приобретать билеты, не откладывая все на последний момент.

«Не стоит ждать в надежде, что цена не поднимется или, наоборот, упадет, что курс рубля или цены на нефть повысятся. Ни один специалист не может точно быть уверенным, в какую сторону сдвинутся цены на том или ином рынке. Поэтому туристам я не рекомендовал бы ждать. Если есть возможность, все лучше сделать прямо сейчас», — сказал Цандекиди.

Летний отдых

В настоящее время на рынке, отметил Горин, широкий спектр предложений с большим ценовым диапазоном. Многое зависит от перевозчика. Если приобретать летние туры по системе раннего бронирования через турфирму, то можно сэкономить: купленный в апреле перелет чартером обойдется уже на 20-30% дешевле, чем перед поездкой.

«Самое главное: не откладывать покупку на период накануне поездки. Потому что те, кто приобретали путевки в феврале, смогли не только приобрести их на 20-30% дешевле, но и по старому курсу. Оптимально бронировать тур за полгода», — пояснил он.

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Цандекиди добавил, что пока еще остались варианты туров, когда проживание в приличном отеле с вкусным питанием и хорошим пляжем можно приобрести за сравнительно небольшие деньги.

«Есть хорошие предложения, когда путевки на хороший курорт можно приобрести по разумным ценам. Другое дело, что на рынке существует такое явление, когда самые хорошие варианты с самыми популярными гостиницами раскупаются в первую очередь, вне зависимости от их категорийности», — подытожил Цандекиди.