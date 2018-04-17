На Воронежских озерах пройдет акция «Чистый город»

А во вторник, 17 апреля, в парке Щорса прошел молодежный субботник, организованный Самарским домом молодежи и администрацией города. В экологической акции приняли участие более 200 студентов средне-специальных и высших ученых заведений. Молодые люди убирали остатки снега, мусор, сухую листву.

Акция «Чистый город» проводится уже пятый год и с каждым разом охватывает все большее количество людей. В этом году с 12 по 27 апреля планируется провести 10 молодежных субботников, к весенней уборке планируют привлечь более 4 тыс. человек.